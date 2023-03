Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bonner Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Bonn (ots)

An der Nesselburg, Mehlem, 17:56 Uhr

Am frühen Abend rückte die Bonner Feuerwehr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in den Stadtteil Mehlem aus. Mehrere Anrufe waren zwischenzeitlich in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Nach Auskunft von Nachbarn vor Ort, befand sich keine Person in der betroffenen Wohnung. Der Verdacht, dass sich noch zwei Katzen in der Wohnung befinden könnten, bestätigte sich nicht. Unter Atemschutz konnte ein Trupp, mit einem C- Rohr, das Feuer schnell bekämpfen. Um den Treppenraum rauchfrei zu halten, wurde ein mobiler Rauchverschluss an der Tür zum Brandraum angebracht. Um schnell zum Brandherd zu gelangen und heißen Brandrauch abzuführen, wurde bereits beim Vorgehen des Trupps ein Lüfter eingesetzt. Angrenzende Wohnungen wurden durch einen weiteren Trupp auf eventuelle Verrauchung kontrolliert. Für die eingesetzten Trupps unter Atemschutz, stand ein Sicherheitstrupp für den Notfall am Eingangsbereich bereit. Ein Rettungswagen war ebenfalls zum Eigenschutz vor Ort. Im Einsatz waren insgesamt 36 Einsatzkräfte von der Löscheinheit Feuerwache 3, einem Löschfahrzeug der Feuerwache 2, der Freiwilligen Feuerwehr aus Lannesdorf und Mehlem, dem Führungsdienst und einem Rettungswagen. Die verwaiste Feuerwache 3 wurde für eventuelle Paralleleinsätze durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Godesberg besetzt. Die Medien vor Ort, wurden durch den Pressesprecher der Feuerwehr betreut.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell