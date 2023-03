Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall auf der B42

Bonn (ots)

Bonn-Oberkassel, Bundesstraße 42; 16.03.2023 16:00 Uhr

Im Baustellenbereich der Tunnelkette auf der Bundesstraße 42 ereignete sich am Nachmittag ein Verkehrsunfall mit drei PKW. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden die Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen gesperrt um sicher an den Unfallfahrzeugen arbeiten zu können. Durch die Besatzung von zwei Rettungswagen und einen Notarzt wurden insgesamt vier beteiligte Personen gesichtet. Drei Personen blieben unverletzt. Eine Person wurde im Unfallfahrzeug erstversorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde in Absprache mit dem Notarzt eine patientenschonende Rettung durchgeführt und dazu das Dach des PKW mit technischem Gerät abgenommen. Im Anschluss wurde der Patient mit einem Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Nachdem der Einsatz der Feuerwehr gegen 17:30 Uhr beendet war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Bergungsmaßnahmen mussten die Fahrspuren weiter gesperrt bleiben.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 2.

