Altena (ots) - Die Polizei kontrollierte am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr auf dem Hemecker Weg einen VW Lupo. Der Verkehrsdienst der Polizei stellte vor Ort bereits etliche Umbauten am Fahrzeug fest. Zum Beispiel wurden am Fahrzeug ein anderes Fahrwerk eingebaut, die Airbags entfernt sowie andere Sitze eingebaut. Nachweise darüber konnte der Fahrer nur bedingt vorweisen. Eine Untersuchung beim TÜV ergab 41 Mängel am Fahrzeug, die im Gesamturteil zu einer ...

mehr