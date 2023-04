Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Fahrradfahrer

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, dem 15.04.2023, gegen 11:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in Altenkirchen, im Dammweg ein Fahrradfahrer auf, der offensichtlich nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42 Jahre alte Verkehrsteilnehmer deutlich alkoholisiert war. Da er sein Fahrrad zusätzlich mit deutlichen Ausfallerscheinungen geführt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

