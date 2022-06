LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Kraftfahrzeug geführt

Gehren, Großbreitenbacher-Straße (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag, den 03.06.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Kraftrads BMW die Großbreitenbacher Straße in Richtung Möhrenbach. Auf Höhe der AVIA- Tankstelle beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hier fuhr ein 65-jähriger Renault-Fahrer auf den Kradfahrer auf, schob diesen in den Gegenverkehr, wodurch der Kradfahrer von einem ...

mehr