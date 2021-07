Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Sonntag, 18.7.2021 gegen 14.00 Uhr die K 21 in Drensteinfurt befuhr und fast mit einem Pedelecfahrer zusammengestoßen wäre. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Kreisstraße von Mersch in Richtung Drensteinfurt. Als der 28-jährige Dülmener in Höhe der Anschrift Büren 4 auf den Radweg wechseln wollte, kam von rechts das gesuchte Auto. Um einen Unfall zu verhindern bremste der Pedelecfahrer, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Pkws, möglicherweise ein älterer Kombi, fuhr in Richtung Drensteinfurt weiter ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell