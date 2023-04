Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der PI Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Im Bezugszeitraum ereigneten sich bislang insgesamt 16 Verkehrsunfälle. Am Freitagvormittag kam es in der Marktstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fußgänger, bei dem der 88-jährige Fußgänger eine Beinfraktur erlitt. Er wurde zwecks Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Freitagmittag kam es in der Aubachstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen VW Caddy mit Westerwälder Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die PI Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Diebstahl von Mobiltelefon

Am Freitagmittag meldete eine Dame der Polizei, dass ihr soeben das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet wurde. Ein junger Mann sprach die Geschädigte in der Schlossstraße unter einem Vorwand an. Dabei griff er unauffällig in die Jackentasche der Geschädigten und entwendete das darin befindliche Mobiltelefon. Wenige Meter entfernt befand sich der Ehemann der Geschädigten und lief dem flüchtigen Täter hinterher, konnte diesen aber nicht mehr einholen. Auf der Flucht legte der flüchtige Täter das entwendete Mobiltelefon ab und flüchtete ohne die Tatbeute. Beschreibung des Täters: 16-18 Jahre alt, blonde Haare zum Zopf gebunden, ca. 160cm groß, trug weiße Sneaker und eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die PI Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Verfolgungsfahrt mit Polizei geliefert

Am Freitagnachmittag erhielt die PI Neuwied einen Hinweis über einen PKW der mit gefälschten Kennzeichen unterwegs ist. Eine Funkstreife konnte den PKW am Neuwieder Kreuz aufnehmen. Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete dieser die Anhaltesignale des Polizeifahrzeugs und begann zu flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt kam es zu div. gefährlichen Situationen, u.a. überfuhr der Fahrzeugführer auch eine rotzeigende Lichtzeichenanlage. Anschließend konnte das Fahrzeug im Industriegebiet gestoppt werden. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurden div. Strafverfahren eingeleitet, u.a. wegen Verkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

