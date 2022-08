Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Betrunkener Fluggast

Rheinmünster (ots)

Während einer Bordkontrolle am Flughafen in der Nacht von Montag auf Dienstag fiel ein alkoholisierter Mann zunächst durch sein Verhalten auf und wurde im weiteren Verlauf von seinem beabsichtigten Flug ausgeschlossen. Bei den Kontrollen im Vorfeld verstrickte sich der Passagier immer wieder in endlose Diskussionen mit dem Flughafenpersonal und wurde hierbei mehrfach aufgefordert, in das Flugzeug einzusteigen. Im Flieger setzte der 49-Jährige seine unbändigen Debatten fort, weshalb der Piloten eine Mitnahme verweigerte. Seine nicht vorhandene Bereitschaft, den Anweisungen Folge zu leisten, führte letztlich dazu, dass der Endvierziger in Handschellen vom Vorfeld geführt werden musste. Mit einer Empfehlung des Bordpersonal, beim nächsten anstehenden Flug auf vorherigen Konsum von Alkohol zu verzichten, wurde der Mann entlassen..

/xo

