POL-BO: Zwei Verletzte bei Kollision im Kreuzungsbereich

Bochum (ots) - Am Montag, 4. April, ereignete sich an der Gudrunstraße in Bochum ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Gegen 14.45 Uhr versuchte eine 97-jährige Bochumerin, die die Gudrunstraße in Richtung Bergstraße befuhr, ihren Pkw auf Höhe der Hausnummer 9 in einer Parklücke abzustellen. Beim Einparken beschädigte sie einen geparkten Pkw, fuhr zurück ...

mehr