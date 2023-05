POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstahl von Baustellen

Greven (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (28.04.23), 17.00 Uhr, und Samstag (29.04.23), 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Straße Wittlerdamm, nahe der Herberner Straße, eingebrochen. Das Gebäude liegt auf einem Hofgelände. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie in eine Tenne im Obergeschoss einstiegen. Dann durchbrachen sie der Spurenlage zufolge die Decke und gelangten in die im ...

mehr