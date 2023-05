Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende in der Karlsruher Innenstadt in eine Tiefgarage ein und entwendeten dort aus einem verschlossenen Geräteschuppen unter anderem diverse Gartengeräte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Täter die in der Willy-Andreas-Allee befindliche Tiefgarage im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr, und Montagabend, 18:00 Uhr. Offenbar schnitten sie, um in den Geräteschuppen zu gelangen, mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch in dessen Stahlumzäunung und entwendeten anschließend Gegenstände im Wert von ungefähr 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-3311 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

