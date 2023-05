Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Offenbar betrunkener Autofahrer streift mehrere Pkw - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonntagabend in Pfinztal einen scheinbar betrunkenen Autofahrer der mehrere geparkte Fahrzeuge gestreift hatte und weiterfuhr. Der Hinweisgeber fuhr dem Unfallverursacher hinterher und konnte die Beamten so auf die richtige Spur bringen. Die Ermittlungen der Polizisten aus Durlach führten zu einem 66-jährigen Mann aus Kleinsteinbach. Dieser war offenbar gegen 21.00 Uhr mit seinem Auto auf der Karlsruher Straße in Richtung Kleinsteinbach unterwegs. Hierbei streifte er mehrere Autos, die am Straßenrand standen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der 66-Jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zeugen und mögliche weitere geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Durlach unter der Rufnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell