POL-KA: (KA) Karlsruhe - Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Aus noch ungeklärten Gründen brach gegen 04.00 Uhr auf einem Balkon eines 5-stöckigen Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße in Karlsruhe ein Feuer aus. Die Flammen hatten bereits auf ein Zimmer einer Wohnung übergegriffen. Mehrere Bewohner begaben sich selbständig aus dem Gebäude. Weitere 11 Personen konnten ebenfalls unversehrt aus dem Haus begleitet und in einer nahe gelegenen Hochschule betreut werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so verhindern, dass die Flammen auf weitere Zimmer und Wohnungen übergriffen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen derzeit nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

