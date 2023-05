Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Motorradfahrer in Gegenverkehr geraten - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 44-jähriger Fahrer eines Motorrades bei einem Unfall auf der Bundesstraße 36 in Höhe von Graben-Neudorf.

Nach derzeitigem Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der 44-Jährige in Richtung Karlsruhe. Im Bereich der Abfahrt zur B35 geriet der Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden VW und anschließend mit einem ebenfalls entgegenkommenden Audi. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des VW kam in eine Klinik. Die Beamten stellten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholgeruch fest. Ein späterer Test im Krankenhaus ergab bei dem 44-Jährigen einen Wert von etwa 1,9 Promille. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B36 mehrere Stunden gesperrt.

