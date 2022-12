POL-MI: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer begeht Unfallflucht

Espelkamp, Minden (ots) - Am Samstag wurden die Kräfte von Polizei und Feuerwehr zu jeweils einem Brand nach Espelkamp und Minden gerufen. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt. Zunächst fing gegen 12.30 Uhr in der Straße "Im Strange" ein Gasheizofen in einem Wintergarten Feuer, nachdem der Bewohner (67) diesen in Betrieb genommen hatte. Nachdem die Flammen sich schnell ausgebreitet hatten, gelang es der ...

