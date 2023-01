Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Fahrzeug kracht durch Hecke - Fahrer flüchtig und Zeugen gesucht

Westerburg (ots)

Am frühen Morgen des 29.01.2023 befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Pkw mit tschechischer Zulassung die Straße "An der Talbrücke" in Westerburg und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte durch eine dortige Hecke. Das Fahrzeug kam in der Folge inmitten eines stark bewachsenen Abhangs zum Stillstand, welcher zu einem Parkplatz von einem Mehrfamilienhaus angrenzte. Der Fahrer konnte sich nur durch das zerschlagen einer hinteren Seitenscheibe aus dem Fahrzeug befreien.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ist bislang flüchtig.

Zeugenhinweise -auch hinsichtlich der Tatzeit- werden bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell