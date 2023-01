Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Gehlert (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich in Gehlert, Heuweg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines PKW, BMW, den Zaun eines Anwesens, durchbrach und anschließend in das an dem Gebäude montiertem Baugerüst einschlug. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen festgestellt werden. Vermutlich war der Fahrzeugführer auf Grund Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Einen Führerschein hatte der Fahrer nicht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, unter Alkoholeinwirkung, und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell