Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Diez für das Wochenende 27.01-29.01.

Diez (ots)

Diez: In den vergangenen Tagen wurden bei hiesiger Dienststelle erneut mehrere Anzeigen hinsichtlich eines Betruges im Zusammenhang mit dem Messenger WhatsApp, unter Bildung einer Angehörigenlegende erstattet. Hierzu werden willkürlich Nutzer angeschrieben und unter dem Vorwand, dass ein Angehöriger eine neue Nummer habe, dazu animiert den Kontakt zu halten. Im weiteren Verlauf kommt es dann dazu, dass diese Geld auf ein Konto überweisen sollen, um den vermeintlichen Angehörigen zu helfen. Im Zweifel nehmen sie über die Ihnen bekannten Nummern Kontakt mit ihren Angehörigen auf und überweisen sie kein Geld auf unbekannte Konten. Für Rückfragen steht die Polizei jederzeit zur Verfügung.

Gückingen: Am Abend des 27.01. brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gückingen in der Straße In der Fochmühle ein. Diese wurden bei der Tatausführung gestört, konnten aber unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Diez (06432/601-0 oder pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Holzappel: Beamte hiesiger Dienststelle beabsichtigten am 28.01.2023 die Kontrolle eines Motorrades in der Ortslage Holzappel. Der Fahrer des Fahrzeugs entzog sich dieser Kontrolle durch Flucht unter Inkaufnahme der Gefährdung des eigenen Lebens sowie Unbeteiligter. So kam es zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Diez (06432/601-0 oder pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Der vermeintliche Fahrzeugführer konnte im Nachgang ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Fahrerlaubnis des Tatverdächtigen vorläufig entzogen.

