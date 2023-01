Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Airbags und Tacho aus Autos gestohlen

Hamm-Heessen/Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 23. Januar, auf Dienstag, 24. Januar, vier Autos der Marke BMW aufgebrochen und Airbags, ein Lenkrad sowie einen Digitaltacho gestohlen.

Aus den Fahrzeugen, die an der Straße Op der Heyde und am Kleinen Sandweg in Heessen geparkt waren, bauten die Täter die Airbags aus dem Lenkrad aus.

In Bockum-Hövel schlugen die Diebe auf der Straße Heidewinkel und am Landwehrweg bei zwei BMW die Scheiben ein. Aus dem am Heidewinkel geparkten Auto bauten sie ein Digitaltacho aus, am Landwehrweg das Lenkrad.

Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

