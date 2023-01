Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholisierte Einparkschwierigkeiten

Mogendorf (ots)

Am Sonntagmorgen, den 29.01.2023, kam es in den frühen Morgenstunden in Mogendorf an der nahegelegenen Auto-Truck-Waschanlage zu einem Parkvorgang eines ausländischem Kraftfahrzeugführers an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle. Nach Sichtung dieses Parkvorgangs wurde der Fahrzeugführer durch eine Streife der Polizeiinspektion Montabaur kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte der alkoholisierte Zustand des Fahrers festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell