POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere mutmaßliche Drogendealer bei Polizeieinsatz verhaftet

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr verursachte ein 36-Jähriger alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall mit einem Kleinlastwagen auf der Moosalbtalstraße bei Marxzell. Der Mann war in Fahrtrichtung Albtal unterwegs und überschlug sich mit dem Fahrzeug auf Höhe der Weimersmühle. An der Unfallstelle trat der 36-Jährige offenbar aggressiv in Erscheinung und ...

