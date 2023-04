Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-Jähriger in der Karlsruher Innenstadt beraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde bereits in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Innenstadt von drei Unbekannten ausgeraubt. Nachdem der Geschädigte im Nachgang Anzeige erstattete, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 42-Jährige am frühen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr auf der Kaiserstraße unterwegs. Etwa auf Höhe des Marktplatzes bemerkte er, wie ihm ein unbekannter Mann den Geldbeutel aus seiner hinteren Hosentasche zog. Als sich der Geschädigte daraufhin umsah und nach seinem Portemonnaie griff, warf der Unbekannte den Geldbeutel einem seiner beiden Begleiter zu und versetzte dem 42-Jährigen einen Stoß. Anschließend schlugen und traten die Unbekannten offenbar auf den am Boden liegenden Mann ein. Im Anschluss flüchteten die drei Tatverdächtigen mit dem Raubgut zu Fuß über den Marktplatz in südliche Richtung. Später benutzten die Täter die gestohlene EC-Karte des Geschädigten an einem Zigarettenautomaten in der Adlerstraße.

Das Tatopfer beschrieb die Räuber als jugendliche Männer mit südländischer Erscheinung.

Der erste Täter habe schwarze kurze Haare und einen Schnauzbart gehabt. Er sei mit einem beigen Pullover bekleidet gewesen.

Der Zweite habe ebenfalls schwarze kurze Haare gehabt und habe eine schwarze Lederjacke sowie eine Jeans-Hose getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell