Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung im Rahmen des Weinfestes

Linz am Rhein (ots)

Am 11.09.22 gegen 02 Uhr erhielt die Polizei Linz am Rhein Kenntnis über ein Körperverletzungsdelikt im Bereich des Weinfestes am Marktplatz in Linz. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Beschuldigten aus Vettelschoß und drei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Diese verwehrten dem Beschuldigten zuvor den Zutritt zu einem bereits gesperrten Bereich im Rathaus, woraufhin der alkoholisierte Beschuldigte diese angriff. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet und er erhielt durch die Beamten einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell