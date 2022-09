Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Hamm / Sieg (ots)

Am Samstag, den 10.09.2022, gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Getränkeabholmarktes "Getränke Hoffmann", Lindenallee 56, 57555 Hamm ein Vorfall, der sich im Nachhinein als Verkehrsunfall mit Personenschaden herausstellte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der, etwa 30 Jahre alte Fahrer eines roten Nissan Pickup Navara den Parkplatz des o.g. Getränkemarktes. Um in eine Parktasche einzufahren musste dieser rückwärts rangieren. Hierbei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen einen Passanten, welcher sein Leergut in den Getränkemarkt bringen wollte. Durch den Zusammenstoß fiel das Leergut des Fußgängers zu Boden und zerbrach. Erst im Nachhinein wurde bekannt, dass der Fußgänger durch die Kollision leicht verletzt wurde. Aufgrund der Gesamtsituation wurde ein Personalienaustausch versäumt. Nachdem Bekanntwerden des geschilderten Vorfalles leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Sollte es Zeugen hinsichtlich des Verkehrsunfalles geben nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entsprechende Hinweise entgegen.

