Coesfeld (ots) - Unter Drogen stand ein 35-jähriger Nottulner Mofafahrer in der Nacht zu Samstag (30.04.22). Gegen 2 Uhr stoppten Polizisten ihn an der Appelhülsener Straße. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis, Amphetaminen und Methamphetaminen an. Auf der Wache in Lüdinghausen entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Nottulner die Weiterfahrt ...

