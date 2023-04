POL-KA: (KA) Marxzell - Verkehrsunfall mit gestohlenem Kleinlastwagen

Karlsruhe (ots) - Am Montag gaben sich Trickbetrüger einmal mehr am Telefon als Polizeibeamte aus und erbeuteten so bei einer 78-jährigen Frau einen hohen Bargeldbetrag. Nach aktuellem Kenntnisstand nahm ein angeblicher Polizeibeamter des Landeskriminalamts am Montagvormittag telefonisch Kontakt mit der Seniorin ...

