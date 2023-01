Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Der 19-jährige Audi-Fahrer beabsichtigte am Freitag, 27.01.2023 gegen 20:10 Uhr auf einem Parpklatz bei der Stadthalle in Heilbad Heiligenstadt rückwärts in eine Parkbucht zu fahren. Hierbei streift er den links neben ihm parkenden Pkw Renault Megan, wobei Sachschaden entsteht. Der Halter des Renault wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell