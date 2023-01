POL-IZ: 230117.3 Hennstedt: Werkzeug von landwirtschaftlichem Betrieb entwendet

Brunsbüttel (ots) - Am Montag um 18 Uhr tätigte eine 44jährige Brunsbüttlerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Heisenbergstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in ihrer linken Manteltasche. Beim Einkauf hielt sich eine Gruppe von drei Männern an den Verkaufsregalen auf, die sich sehr nah an die Kundin bewegten, als diese Ware aus den Regalen nahm. Im Kassenbereich bemerkte diese nun das Fehlen der Geldbörse ...

