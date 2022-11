Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Skateboard rollt auf Fahrbahn - Unfall

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 19.11.22, 18.10 Uhr

Am Samstag befuhr ein 38 Jahre alter Autofahrer aus Rosendahl gegen 18.10 Uhr die Bahnhofstraße, als plötzlich ein "herrenloses" Skateboard über die Fahrbahn rollte. Der Autofahrer fuhr über das Skateboard, wobei ein Sachschaden an dem Pkw entstand. Der Besitzer des Skateboards gab sich nicht zu erkennen. Der Geschädigte gab an, dass zwei Jugendliche über den Rottkamp davon liefen. Das Skateboard wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell