POL-HB: Nr.: 0097 --Zentrale Anzeigenaufnahme Schwachhausen zieht um

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 10.02.2023, 03:00 Uhr Am Freitagmorgen brachen drei junge Täter in eine Apotheke in Schwachhausen ein. Die Polizei konnte das Trio auf frischer Tat stellen. Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm einer Apotheke in der Schwachhauser Heerstraße aus. Die Täter hatten die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen und gelangten so in den ...

