POL-HB: Nr.: 0095 --Polizei ermittelt Tankstellenräuber

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener-Feld, Osterholzer Heerstraße Zeit: 11.02.2023, 16:25 Uhr

Am Samstagnachmittag überfiel ein mit Messer bewaffneter Mann eine Tankstelle in Bremen Osterholz. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen noch am selben Abend festnehmen.

Der Mann betrat gegen 16:25 Uhr die Tankstelle in der Osterholzer Heerstraße und bedrohte die 21 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer. Er begab sich hinter den Verkaufstresen und entnahm Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in Richtung Osterholzer Friedhof. Durch die Auswertung von Videomaterial und Zeugenaussagen geriet ein 37-Järhiger in den Fokus der Ermittler. Er wurde durch Einsatzkräfte in der Nähe seiner Wohnanschrift gestellt und vorläufig festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Täter wurden Bargeld und Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

