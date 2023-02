Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Biogasanlage

Redefin (ots)

Am Abend des 01.02.2023 kam es zum Brand in Redefin (LK Ludwigslust-Parchim). Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich die dortige Biogasanlage. In der Folge wurden die Kameraden der Feuerwehren Redefin und Pritzier zur Brandbekämpfung alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 500.000 EUR geschätzt.

