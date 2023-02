POL-HRO: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Grevesmühlen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende hat die Polizei Grevesmühlen mehrere Graffiti mit Russlandbezug festgestellt. Während ihrer Streifentätigkeit am Samstagmorgen befuhren Beamte des Polizeireviers Grevesmühlen die Landesstraße 03. Zwischen den Ortschaften Rolofshagen und Grevesmühlen konnten sie mehrere Z-Symbole an Bäumen feststellen. Diese waren in einer Durchschnittsgröße von 20x20 ...

mehr