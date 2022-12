Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallbeteiligte muss trotz Vorfahrt ausweichen, Verursacher flüchtet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße Ecke Einmündung Breslauer Straße, Mo., 12.12.2022, 21:20 Uhr

Northeim (sb) - Während eine 34-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt befuhr kam unerwartet ein schwarzer Pkw aus der Breslauer Straße, bog in Richtung Innenstadt ab und nahm der Northeimerin dabei die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden wich die Northeimerin nach rechts aus und landete dabei auf dem Grünstreifen an einem Straßenbaum. Am Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden und der Straßenbaum wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, da sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Hinweise bitte an die Polizei Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell