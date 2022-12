Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zweimal Dieseldiebstahl im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet, Mittelweg und Nordhafen, Do., 08.12.2022 bis Mo., 12.12.2022

Northeim (sb) - Im genannten Tatzeitraum kam es gleich zu zwei Diebstählen von Diesel im Bereich Northeim. Zum Einem wurden angezeigt, dass ein bislang unbekannter Täter im Mittelweg an einem Lkw den Tankdeckel auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam geöffnet hat und anschließend zirka hundert Liter Diesel entwendet hat. Hierdurch entstand ein Entwendungs- und Sachschaden von zirka 180 Euro. Zum Anderem wurde mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Täter an einer Hebebühne an der Baustelle der Autobahn den Kunststofftank aufgebohrt und anschließend zirka fünfzig Liter Diesel daraus entwendet hat. Die Schadenshöhe steht noch nicht.

