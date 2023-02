Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0096 --Gescheiterter Einbruchsversuch--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 10.02.2023, 03:00 Uhr

Am Freitagmorgen brachen drei junge Täter in eine Apotheke in Schwachhausen ein. Die Polizei konnte das Trio auf frischer Tat stellen.

Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm einer Apotheke in der Schwachhauser Heerstraße aus. Die Täter hatten die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen und gelangten so in den Verkaufsraum. In diesem wurden diverse Schränke und Schubläden im Kassenbereich geöffnet. Die schnell vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte entdeckten drei junge Männer in der Apotheke, einer von ihnen versuchte zu fliehen. Alle drei konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wurde gestohlenes Geld aufgefunden und beschlagnahmt.

Die 15, 16 und 17 Jahre alten Täter wurden zu einer Dienststelle verbracht. An dieser wurde das Trio erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die Polizei erstellte eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

