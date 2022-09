POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Unfall im Begegnungsverkehr: Autofahrerin schwer verletzt

Enzkreis (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch und mehreren Sachbeschädigungen im Bereich Mühlacker. Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr konnten mehrere Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie sich zunächst Zutritt in die Räumlichkeiten einer Schulküche in der Rappstraße ...

mehr