POL-ST: Wettringen, Einbruch in Hallenbad

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (30.04.2023), 13.45 Uhr und Montag (01.05.2023), 11.30 Uhr in das Hallenbad an der Friedhofstraße eingestiegen.

Die Täter machten sich am Haupteingang und an einer Notausgangstür zu schaffen. Ihnen gelang es, die Notausgangstür gewaltsam zu öffnen. Im Eingangsbereich brachen die Unbekannten den Kassenautomaten auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

