Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230120-1: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Elsdorf (ots)

K 41 bei Elsdorf bis circa 9 Uhr gesperrt

In Elsdorf sind am frühen Freitagmorgen (20. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 41 mehrere Personen (21, 21, 58) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten die beiden 21-Jährigen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße (B) 477 in Richtung K 41 unterwegs. Als er nach links in Richtung Landesstraße (L) 276 abgebogen sei, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 21-Jährigen und dem VW einer 21-Jährigen. Dabei zogen sich die Unfallbeteiligten die Verletzungen zu.

Polizisten sperrten den Bereich um den Unfallort an der B 477 und der K 41 weiträumig ab und nahmen den Unfall auf. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (sc)

