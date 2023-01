Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230119-5: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Insgesamt mehr als 20 Einsätze im Rhein-Erft-Kreis im Zusammenhang mit Witterung

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 19. Januar 2023

Am frühen Donnerstagmorgen (19. Januar) sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Kerpen leicht verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen sei ein Opelfahrer (61) gegen 7.20 Uhr auf der Sindorfer Straße in Fahrtrichtung Nordring unterwegs gewesen. Auf Höhe des Bauhofs soll er gebremst haben, da das Auto vor ihm links abbiegen wollte. Die Fordfahrerin (27) hinter dem Opel sei beim Bremsvorgang auf glatter Fahrbahn in das Fahrzeug des 61-Jährigen gerutscht. Dabei verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht. Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Strafanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell