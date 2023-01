Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230119-2: Telefonverteilerkästen in Brand gesetzt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Donnerstag (19. Januar) haben Polizistinnen und Polizisten in Kerpen die Fahndung nach einem bislang unbekannten Täter aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zwei Telefonverteilerkästen in Brand gesetzt zu haben.

Gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge (46) einen in Vollbrand stehenden Verteilerkasten auf einer Gasse zwischen dem Filzengraben und dem Stiftsplatz. Während die Feuerwehr den Brand löschte, schilderte der 46-Jährige gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung von Bach- und Neustraße einen verdächtigen Mann gesehen zu haben. Der 155 bis 160 Zentimeter große Mann, von stämmiger Statur, soll mit einem Kanister unterwegs gewesen sein. Als der Zeuge ihn angesehen habe, habe er sich unmittelbar in unbekannte Richtung entfernt. Er soll einen Vollbart haben und mit einem grünen Parker und einer grauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Während der Fahndung nach dem unbekannten Täter, stellten Polizisten einen weiteren Brand eines Verteilerkastens an der Bach- und Neustraße fest. Die Beamten löschten die noch kleine Flamme und fertigten zwei Strafanzeigen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder dem Verdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell