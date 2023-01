Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230119-1: Polizei Rhein-Erft-Kreis bei mehr als 20 wetterbedingten Verkehrsunfällen im Einsatz

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall verletzte sich ein Autofahrer leicht

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagmorgen (19. Januar) mehr als 20 Verkehrsunfälle mit Sachschäden aufgenommen. Zwischen vier und neun Uhr alarmierten Bürger diesbezüglich die Beamten der Polizeileitstelle. Vor allem in Bedburg, Kerpen und Pulheim meldeten Verkehrsteilnehmer Zusammenstöße von Fahrzeugen.

In Brühl sei gegen 7.40 Uhr ein Auto in der Hauptstraße beim Bremsen auf glatter Fahrbahn in einen anderen PKW gerutscht. Dessen Fahrer verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (jus)

