POL-REK: 230118-2: Polizei sperrt B265n für Einsatz der Feuerwehr

Pulheim (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Am Dienstagabend (17. Januar) ist eine Fußgängerin (34) bei einer Kollision mit einem Mercedes in Pulheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Patientin und brachten sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Laut ersten Ermittlungen soll der Mercedesfahrer (73) gegen 19 Uhr auf der Orrer Straße in Fahrtrichtung Bonnstraße gefahren sein. ...

mehr