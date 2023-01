Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230117-3: Fußgänger an Fußgängerfurt angefahren

Erftstadt (ots)

Unfallbeteiligter leicht verletzt

Am Montagabend (16. Januar) ist ein Fußgänger (60) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Liblar leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beamte des Verkehrskommissariats haben bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand war eine Daciafahrerin (41) gegen 19 Uhr auf der Bliesheimer Straße in Richtung Bliesheim unterwegs. In Höhe der Fußgängerfurt am Holzdamm erfasste sie einen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der 60-Jährige fiel zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Polizei rät, sich im Straßenverkehr - insbesondere in der dunklen Jahreszeit - besser sichtbar zu machen. Vor allem Fußgänger und Radfahrer sind auf schlecht beleuchteten Wegen in dunkler Kleidung häufig nicht gut zu erkennen. Wählen Sie auffällige oder reflektierende Kleidung und prüfen Sie die Beleuchtung an Ihren Fahrrädern. (jus)

