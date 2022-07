Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pedelec von Fahrradträger entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwochvormittag zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr im Fockentalweg in Leonberg ein Pedelec, welches auf einem Fahrradträger eines geparkten VW stand. Die Täter entwendeten das mit einem Zahlenschloss gegen Diebstahl gesicherte Zweirad der Marke "Eovolt". Bei dem optisch auffälligen Pedelec handelt es sich um ein faltbares Modell in grauer Farbe, dessen Akku in der Sattelstange verbaut ist. Der Sachschaden beträgt rund 1.900 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell