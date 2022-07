Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Remseck am Neckar-Pattonville: Brandfälle in der Grundschule aufgeklärt

Ludwigsburg (ots)

Am letzten Freitag sowie diese Woche Montag kam es jeweils zu Bränden in der Grundschule Pattonville in der John-F.-Kennedy-Allee (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5268765 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5270962). Als Tatverdächtig konnte von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zwischenzeitlich eine strafunmündige Person ermittelt werden, zu der aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine näheren Angaben gemacht werden können. Die beiden genannten Brandstiftungen sind damit aufgeklärt, von weiteren Fällen ist daher nicht auszugehen.

