Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Nach Unfallflucht mit hohem Schaden auf der Autobahn: Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Montagnachmittag auf der Autobahn A8 bei Remchingen werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 17:30 Uhr auf Höhe der Kilometrierung 257,000 gegen die linke Seite des Anhängers eines Lkw, welcher in Fahrtrichtung Stuttgart fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto in eine Betonleitplanke abgewiesen. Es kam zum Funkenflug am Fahrzeug des Unfallverursachers. Der Autofahrer fuhr dennoch einfach weiter. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei in Pforzheim hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 125810 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell