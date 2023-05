Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, schwerer Verkehrsunfall auf der B54, eine Person tödlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am Sonntag, den 30.04.2023, gegen 13:34 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B54 in Fahrtrichtung Münster, ca. 500m vor der Anschlussstelle Sonnenschein. Dabei wurde ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Steinfurt derart schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Weiter wurde ein 19-jährige Fahrzeugführer aus Emsdetten leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 39-jährige Fahrzeugführer die B54 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Münster. Laut Zeugenaussagen kollidierte er mit seiner Pkw-Front mit dem Heck eines vorausfahrenden Fahrzeuges. Nach diesem Zusammenstoß geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Hierbei wurde der 19-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B54 in Höhe der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte bei der Unfallaufnahme. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 31.000 Euro geschätzt.

