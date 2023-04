Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, schwerer Verkehrsunfall auf der B481, zwei schwer verletzte und eine leicht verletzte Person

Steinfurt, Greven (ots)

Am Samstag, (29.04.23), gegen 17:05 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ibbenbürener Damm (L587) und Emsdettener Damm (B481) in Greven gekommen. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Ein 32-jähriger Grevener Motorradfahrer befuhr mit seinem Krad der Marke Honda den Ibbenbürener Damm in Fahrtrichtung Saerbeck. Eine Streifenwagenbesatzung befuhr ebenfalls den Ibbenbürener Damm und beabsichtigte den Motorradfahrer zu kontrollieren. Der Motorradfahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr bei Rotlicht trotz laufendem Querverkehr mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg mit einem Toyota den Emsdettener Damm in Fahrtrichtung Emsdetten. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer und der Fahrer des Pkw wurden schwer verletzt. Ein weiterer Insasse des Pkw (25 Jahre alt) wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Personen in die umliegenden Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von ca. 55.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit voll gesperrt.

