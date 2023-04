Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Zehn Pkw angegangen

Rheine (ots)

Auf dem Parkplatz an der Lingener Straße 19 wurden durch Unbekannte acht Fahrzeuge mit Bauschaum beschädigt. An der Walshagenstraße wurden zwei weitere Pkw auf die gleiche Art ange-gangen. Die Tatzeit liegt in den frühen Morgenstunden des Freitages (28.04), zwischen 05.00 Uhr und 06.45 Uhr. Der Bauschaum wurde durch die unbekannten Täter auf der Karosserie und den Scheiben der Fahr-zeuge verteilt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den zehn Sachbeschädigungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

